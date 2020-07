La sai l’ultima? Digital Edition stasera in tv: gli ospiti della serata, anticipazioni seconda puntata (Di sabato 25 luglio 2020) La sai l’ultima? Digital Edition torna stasera in tv con un nuovo appuntamento in prima serata. Il programma andrà in onda su Canale 5 dalle 21.20 dopo il consueto appuntamento con Striscia la Notizia. anticipazioni La sai l’ultima? Digital Edition stasera in tv Oggi, sabato 25 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 appuntamento con “La sai l’ultima? – Digital Edition”, il varietà condotto da Ezio Greggio. Cosa vedremo nella puntata del 25 luglio 2020 Anche in questa puntata le tre compagini capitanate da fuoriclasse della comicità italiana, rispettivamente Maurizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

