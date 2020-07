La Reggina presenta Lafferty e il presidente Gallo rincara: “Serie A subito, il Covid non mi ferma” [FOTO] (Di sabato 25 luglio 2020) La Reggina ha messo a segno il secondo colpo del suo calciomercato: Kyle Joseph George Lafferty. L’attaccante nord-irlandese, dopo aver superato le visite mediche in mattinata, è stato presentato alla stampa nel tardo pomeriggio. Acquisto di spessore per gli amaranto, che avevano già messo a segno un colpo importante con Jeremy Menez. Due nomi che dimostrano l’entusiasmo della società per la Serie B riconquistata dopo anni e la voglia di essere subito protagonista nel campionato cadetto. Ad introdurre il calciatore è stato il presidente della Reggina, Luca Gallo: “Un altro grande giocatore, un ottimo acquisto. Abbiamo visionato il ragazzo a lungo, è il profilo giusto, un campione sia per caratteristiche fisiche ... Leggi su calcioweb.eu

ilDispaccio : #Reggina, #Gallo presenta #Lafferty: “Orgoglioso che sia qui, arriveranno altri giocatori funzionali”… - strillsport : RT @Strill_it: Reggina, Lafferty si presenta: ‘Farò di tutto per portare la Reggina in Serie A’ - Strill_it : Reggina, Lafferty si presenta: ‘Farò di tutto per portare la Reggina in Serie A’ - ILOVEPACALCIO : #Reggina l'ex rosa #Lafferty si presenta: «Contento di essere qui. Sono un combattente. Darò il 110%» (VIDEO) -