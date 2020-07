La quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria (Di sabato 25 luglio 2020) L’Italia ha disposto la quarantena per chi rientra dalla Romania e dalla Bulgaria: restrizione ulteriore rispetto al bando all’ingresso per chi proviene da 16 paesi extra-Ue, già in vigore. In Germania, dove sono aumentati i nuovi contagi (oltre 800), i ministri della Salute dei Land vogliono potenziare i test per il coronavirus per chi rientra dalle vacanze o arriva nel paese. Test anche in Francia (con oltre mille nuovi casi in un giorno) per gli arrivi da 16 paesi ad alto rischio. Parigi, inoltre, ha sconsigliato ai connazionali di recarsi in Catalogna. La Norvegia ha imposto la quarantena per chi arriva dalla Spagna. I numeri del Coronavirus in Italia (24 luglio)Nei Balcani è emblematico il caso della Romania, il paese più popoloso ... Leggi su nextquotidiano

robersperanza : Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romani… - matteosalvinimi : Gli italiani sono stati bloccati in casa per mesi ma i clandestini non rispettano la quarantena, mentre i tunisini… - RaffaeleFitto : A #Restinco oltre 30 #migranti scappano dal Cara dove erano in quarantena. Viene messa a rischio la salute dei pugl… - giannettimarco : RT @fanpage: Campania, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero” - mipiace17 : Il virus circolerà per sempre (come tutti gli altri, tranne il vaiolo eradicato) Ma per fortuna da noi non è ormai… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena per Coronavirus, quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News In Germania, guerra ai nudisti

Tra Berlino e il Baltico si trovano un migliaio di laghi, laghetti, stagni. Ed è possibile navigare tra fiumi e canali fino al Mare del Nord. Un paradiso verde. Per chi vuole evadere dalla metropoli d ...

10 booklover da seguire su Instagram

Ci hanno tenuto compagnia durante la quarantena, tra interviste agli autori ... o come Michelle Obama che dà appuntamento ai più piccoli per letture speciali. Gli hashtag più usati sono #booklover (15 ...

Tra Berlino e il Baltico si trovano un migliaio di laghi, laghetti, stagni. Ed è possibile navigare tra fiumi e canali fino al Mare del Nord. Un paradiso verde. Per chi vuole evadere dalla metropoli d ...Ci hanno tenuto compagnia durante la quarantena, tra interviste agli autori ... o come Michelle Obama che dà appuntamento ai più piccoli per letture speciali. Gli hashtag più usati sono #booklover (15 ...