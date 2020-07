La Polonia avvia l’iter di uscita dalla Convenzione europea sulla violenza contro le donne (Di sabato 25 luglio 2020) La Polonia uscirà dalla Convenzione sulla violenza contro le donne La Polonia avvierà lunedì il processo di uscita dalla Convenzione di Istanbul, il trattato del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e a quella domestica. Lo ha annunciato sabato 25 luglio il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro. La Convenzione di Istanbul, adottata nel 2011, è il primo strumento sovranazionale che stabilisce standard giuridicamente vincolanti per prevenire la violenza di genere. Il governo polacco ha firmato la Convenzione di Istanbul nel 2012 e ... Leggi su tpi

Eh__tweet : @La_manina__ Chiudiamo un occhio? La Polonia è sotto procedura di infrazione per la sua riforma della giustizia! -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia avvia

TPI

Ed in tal senso, dalla Polonia assicurano che l'agente Fali Ramadani stia provando a trovare la quadra fra la Juventus e la società azzurra. Gli altri nomi sono quelli di Edin Dzeko, per il quale ...Nei giorni scorsi il principale partito di opposizione della Polonia il CP (Civic Platform) ha presentato una protesta alla Corte Suprema contro i risultati delle recenti elezioni presidenziali in cui ...