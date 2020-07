La Pastasciutta Antifascista resiste al Covid, l’evento si terrà il 25 Luglio (Di sabato 25 luglio 2020) Ritorna il 25 Luglio la storica Pastasciutta Antifascista organizzata da Casa Cervi. Questa è infatti la data in cui Mussolini venne arrestato. La Pastasciutta di Casa Cervi è una manifestazione storica che si tiene ogni anno il 25 Luglio. Questa è infatti la data in cui Mussolini venne arrestato nel 1943. Per festeggiare la sua … L'articolo La Pastasciutta Antifascista resiste al Covid, l’evento si terrà il 25 Luglio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Cinquecento adesioni e 60 kg di pasta: torna la Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi [aggiornamento delle 10:03] - Panna975 : Oggi mangiamo la Pastasciutta antifascista. In ricordo della festa travestita da pasto diffuso che i fratelli Cervi… - 60_cla : RT @sruotolo1: #25Luglio Buona pastasciutta antifascista a tutte e a tutti - folucar : RT @chitonietti: @GenCar5 Ha mangiato pastasciutta oggi? #pastaliberatutti #PastasciuttaAntifascista - sand_pin : RT @sruotolo1: #25Luglio Buona pastasciutta antifascista a tutte e a tutti -