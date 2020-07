La nuova multa di De Luca, 1000 euro irrogati a chi è senza mascherina (Di sabato 25 luglio 2020) Come conseguenza della continua indisciplina dei suoi concittadini, Vincenzo De Luca ha instaurato una nuova multa. Quest’ultima sembra essere l’unica soluzione potenzialmente efficace. Chiara e veloce, chi non porta una mascherina uscendo da casa se la vedrà con una multa particolarmente salata. LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE – Come in molte regioni dell’Italia e anche numerosi paesi … L'articolo La nuova multa di De Luca, 1000 euro irrogati a chi è senza mascherina Leggi su dailynews24

