La nuova guerra fredda fra Stati Uniti e Cina non è una realtà passeggera, durerà a lungo e influirà anche sull’Europa (Di sabato 25 luglio 2020) Il governo degli Stati Uniti ha ordinato due giorni fa la chiusura del consolato cinese a Houston, in Texas. Nella nota del Dipartimento di Stato, il segretario Mike Pompeo ha lasciato intendere che oltre all’attività di spionaggio tra Stati sia stata portata avanti anche quella di furto di dati personali e segreti industriali. Pechino ha reagito facendo chiudere consolato statunitense a Chengdu. Nelle stesse ore, secondo l’FBI uno scienziato cinese sospettato di falsificazione del visto d’ingresso e legami segreti con le forze armate della Cina si è rifugiato nel consolato cinese a San Francisco. L’accusa è far parte di un programma cinese per l’invio negli Stati Uniti di scienziati dell’esercito che ... Leggi su open.online

