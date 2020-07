La moglie in travaglio scopre l'amante del marito nello stesso reparto: il video dell'ostetrica è virale (Di sabato 25 luglio 2020) Non può esserci momento peggiore del parto per scoprire che il proprio marito è infedele. Un 'ostetrica di turno in un ospedale degli Stati Uniti ha documentato le reazioni di una donna che durante il ... Leggi su leggo

ioAbruzzeseDOC : @GrimoldiPaolo C'E DI MEZZO PURE LA MOGLIE DI SILERI VICEMINISTFRO PENTASTELLATO...MA SI SA LE INCHIESTE LE DECIDE… - marcobertollini : @TramontiE Ho quasi dovuto aggredire l'equipe della maternità di Bologna, dopo 26 ore di travaglio, per costringerl… -

Non può esserci momento peggiore del parto per scoprire che il proprio marito è infedele. Un'ostetrica di turno in un ospedale degli Stati Uniti ha documentato le reazioni di una donna che durante il ...

Caso camici Lombardia, Fontana e quel bonifico dal suo conto svizzero alla società di moglie e cognato

Il caso dei camici di Fontana insegna: serve più trasparenza nelle partecipate / 6. Fontana querela Il Fatto Quotidiano per l’articolo sui camici forniti ai medici dalla ditta di sua moglie. La dura ...

