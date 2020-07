La mini serie BodyGuard è su Rai3: anticipazioni e trama (Di sabato 25 luglio 2020) Se Rai 1 cancella la serie in prima visione, Rai 3 cerca di conquistare il pubblico con prodotti mai andati in onda. Arriva in prima visione su Rai3 – lunedì 27 luglio, martedì 28 e lunedì 3 agosto alle 21.10 – “BodyGuard”, la serie drammatica più vista degli ultimi dieci anni nel Regno Unito. Una prima visione davvero speciale, soprattutto per il pubblico che ama questo genere di serie tv e che non ha la possibilità di seguirle nelle piattaforme streaming. La serie, ha reso il suo protagonista, Richard Madden, il prossimo candidato al ruolo di James Bond. Il thriller è incentrato sulla figura di David Budd (appunto Richard Madden che ha vestito i panni di Robb Stark in “Game of Thrones” e ... Leggi su ultimenotizieflash

annymvieira : RT @thediziclub: #BayYanlis Con il suo nuovo episodio, ha lasciato di nuovo il segno sui social media! La serie è stata oggetto di 318 mi… - Filomen67527274 : RT @thediziclub: #BayYanlis Con il suo nuovo episodio, ha lasciato di nuovo il segno sui social media! La serie è stata oggetto di 318 mi… - federtennis : Il mito @FBelasteguin all'opera nelle Finali di Serie A Padel @MINI_Italia! #stayFIT #padel @Acqua_Lete… - Francy77127184 : RT @thediziclub: #BayYanlis Con il suo nuovo episodio, ha lasciato di nuovo il segno sui social media! La serie è stata oggetto di 318 mi… - canyamchennai : RT @thediziclub: #BayYanlis Con il suo nuovo episodio, ha lasciato di nuovo il segno sui social media! La serie è stata oggetto di 318 mi… -

Ultime Notizie dalla rete : mini serie La mini-serie di Pizza n' Love presenta l'hard rock calzone Livingcesenatico Su Sky "Il complotto contro l'America", la serie che riscrive la Storia

Debutterà stasera su Sky Atlantic "Il complotto contro l'America", miniserie tratta dall'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Cosa sarebbe accaduto se nel 1940 fosse diventato presid ...

Il complotto contro l'America, dove e quando vedere la serie tv con Winona Ryder

Su Sky Atlantic sta per arrivare Il complotto contro l'America, l'avvincente adattamento in 6 parti targato HBO - e firmato dagli ottimi David Simon (The Wire, Show Me A Hero, The Deuce) e Ed Burns ( ...

Debutterà stasera su Sky Atlantic "Il complotto contro l'America", miniserie tratta dall'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Cosa sarebbe accaduto se nel 1940 fosse diventato presid ...Su Sky Atlantic sta per arrivare Il complotto contro l'America, l'avvincente adattamento in 6 parti targato HBO - e firmato dagli ottimi David Simon (The Wire, Show Me A Hero, The Deuce) e Ed Burns ( ...