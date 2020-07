La meraviglia del cinema per rompere le gerarchie (Di domenica 26 luglio 2020) Una esperta di diritti dei bambini analizza in un incontro pubblico con degli studenti le differenze agghiaccianti tra l’essere bambino israeliano e palestinese. Secondo la legislatura israeliana, che vige ed è soggetta a cambiamenti secondo lo stato di emergenza, una bambina palestinese colta in flagranza di reato a 14 anni, al processo verrà trattata come una israeliana di 18. La responsabilità criminale per i minori e la gestione legale di essa differisce totalmente nel corso processuale: un sistema giudiziario civile … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Una esperta di diritti dei bambini analizza in un incontro pubblico con degli studenti le differenze agghiaccianti tra l’essere bambino israeliano e palestinese. Secondo la legislatura israeliana, che ...

La Notte della Taranta sarà un Festival itinerante per tutto il Salento

Il Coronavirus non ferma la Notte della Taranta. “La meraviglia dell’altro, senza confini” è il tema della 23esima edizione di un festival che si presenta diffuso e ramificato su tutto il Salento. Per ...

Il Coronavirus non ferma la Notte della Taranta. "La meraviglia dell'altro, senza confini" è il tema della 23esima edizione di un festival che si presenta diffuso e ramificato su tutto il Salento.