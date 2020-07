La mascherina che ha superato i test per neutralizzare il Coronavirus-VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Vediamo insieme questa mascherina che è stata fabbricata e che ha superato tutti i test, in grado si neutralizzare il Coronavirus. La notizia è giunta da poco, come possiamo leggere sulle pagine di Leggo.it, ed è davvero molto interessante. Vediamo insieme le informazioni che abbiamo. La mascherina che ha superato i test per neutralizzare il … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

fabiochiusi : Allo stadio Olimpico di Torino sperimentata una tecnologia che oltre a rilevare la temperatura corporea usa il rico… - chetempochefa : Facciamo tanti auguri al Presidente della Repubblica #SergioMattarella, nato il #23luglio del 1941, con una delle i… - robersperanza : 250 mila casi Covid in 24h. È il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno d… - arruba_ : RT @Bluefidel47: Che ne dite? 400 euro di multa ad ognuno dei clienti usciti dal ristorante senza mascherina. A Roma i vigili urbani co… - BennyMarcella : RT @saraosalvatore: Il reato sono i13 milioni di € pagati da Zingaretti senza avere 1 singola mascherina! Il reato sono il danno erariale d… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina che Covid, ecco la mascherina che "disattiva il virus" Adnkronos Ima e quei 35 milioni di mascherine prodotte dalle bustine del tè

Produrre trentacinque milioni di mascherine chirurgiche monouso al giorno, entro metà agosto? Un’impresa resa possibile grazie alle venticinque macchine sviluppate da I.M.A. — Industria Macchine Autom ...

Tantissimi giovani troppo vicini La “covida” di viale Togliatti

Scoppiata la polemica su Facebook per una foto scattata giovedì scorso Il Bar Leonardo di Sovigliana: «All’interno tutto regolare: massimo in 4 e con mascherine» VINCI. Non si ferma il dibattito sulla ...

Produrre trentacinque milioni di mascherine chirurgiche monouso al giorno, entro metà agosto? Un’impresa resa possibile grazie alle venticinque macchine sviluppate da I.M.A. — Industria Macchine Autom ...Scoppiata la polemica su Facebook per una foto scattata giovedì scorso Il Bar Leonardo di Sovigliana: «All’interno tutto regolare: massimo in 4 e con mascherine» VINCI. Non si ferma il dibattito sulla ...