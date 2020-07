La Grotteria: “A Palermo ricordi fantastici, ho un consiglio per i rosanero. Santana? Vi dico la mia” (Di sabato 25 luglio 2020) “L’ultima volta che Palermo ha calcato il palcoscenico della Serie C, l’estate fu segnata dai colpi di mercato, necessari per costruire la corazzata che poi riuscì ad ottenere (seppur all’ultimo respiro) la promozione in B”,Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Tra i protagonisti indiscussi di quel periodo d'oro Cristian La Grotteria, idolo della «Favorita», prima ancora che lo stadio venisse intitolato a Renzo Barbera. Momenti che ancora oggi l'ex attaccante rosanero ricorda con grande orgoglio e compiacenza: «Direi che il campionato che abbiamo vinto mi porta alla mente dei bei ricordi, ma è bello vedere che dopo il fallimento il Palermo sia stato in grado di tornare tra i ... Leggi su mediagol

