La Grappa in estate: si al frigo, no al ghiaccio (Di sabato 25 luglio 2020) La Grappa può essere apprezzata anche d’estate. Già da qualche tempo distillerie ed associazioni suggeriscono le corrette modalità di servizio e consumo per poterne godere a pieno anche nei mesi caldi, o proponendo prodotti ad hoc per il consumo “a freddo”, come nel caso della Grappa Grandi Cru Prosecco Ice di Castagner. Nell’anomala estate 2020 è la storica Distillerie Bonollo Umberto, di Mestrino (PD), a ricordare due semplici regole per gustare la Grappa nella canicola estiva: si al frigo, no al ghiaccio. Definitivamente sdoganato il frigorifero. Ricordando temperature troppo basse alterano negativamente la percezione di profumi e sapori nulla vieta di conservare la Grappa in ... Leggi su winemag

PierluigiPipoli : #Estate: #grappa anche in #vacanza. Ok #frigo ma mai con #ghiaccio: cresce #consumo destagionalizzato e piace… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Due serate da tutto esaurito a Bassano del Grappa, per lo spettacolo 'No Border' di e con Marco Paolini nell'ambito dell'imp… - TgrVeneto : Due serate da tutto esaurito a Bassano del Grappa, per lo spettacolo 'No Border' di e con Marco Paolini nell'ambito… - HorecaNewsit : Grappa d'estate: i consigli per gustarla al meglio @BonolloGrappaOf - HorecaNewsit : Grappa d'estate: i consigli per gustarla al meglio @BonolloGrappaOf -

Ultime Notizie dalla rete : Grappa estate La Grappa in estate: si al frigo, no al ghiaccio WineMag.it L'Europa senza confini incanta il pubblico. A Bassano sold out per Paolini

Due serate da tutto esaurito a Bassano del Grappa, per lo spettacolo "No Border" di e con Marco Paolini, e altri eccezionali interpreti, che ha debutto nell'ambito dell'importante programma di Opera E ...

Manca il sangue, appello dall’Aou

Nella struttura di via Monte Grappa, infatti, resta sempre alto il livello di guardia ... hanno risposto all'appello e hanno donato il sangue. «L’estate resta sempre un periodo critico – ha detto il ...

Due serate da tutto esaurito a Bassano del Grappa, per lo spettacolo "No Border" di e con Marco Paolini, e altri eccezionali interpreti, che ha debutto nell'ambito dell'importante programma di Opera E ...Nella struttura di via Monte Grappa, infatti, resta sempre alto il livello di guardia ... hanno risposto all'appello e hanno donato il sangue. «L’estate resta sempre un periodo critico – ha detto il ...