La Germania organizza un “concerto Covid” per studiare come si diffonde il contagio (Di sabato 25 luglio 2020) Germania organizza “concerto Covid” per studiare diffusione del contagio Mentre dagli Stati Uniti continuano ad arrivare notizie sui “Coronavirus party“, autentiche follie organizzate allo scopo di contrarre l’infezione e sviluppare così l’immunità, in Germania sono in corso i preparativi per organizzare un “concerto Covid“. Si tratta però, a differenza delle imprudenti feste made in Usa, di una serata sotto il controllo delle autorità sanitarie, durante la quale verrà condotta una simulazione per studiare come può avvenire il contagio da Sars-Cov2 nei grandi eventi. Il concerto Covid si terrà il 22 agosto 2020 a Lipsia: sul ... Leggi su tpi

Gianludale27 : @DaniLeo_Racing Dipende da chi effettivamente organizza l'evento e chi ci mette i soldi. Probabilmente i promoter n… - Nemmolo90 : @FormulaHumor Tra l'altro girano inquietanti notizie su 3 GP a Silverstone. Così so boni tutti a organizza i mondia… - Ceipiemonte : Continua viaggio mondo #edilizia sostenibile e #cleantech: dopo aver analizzato prospettive e opportunità #Europa,… - GiuseppeVetrug1 : @gr_grim Stanno arrivando le mascherine dall'Olanda, dalla Austria e dalla Repubblica Ceca. La Germania organizza i… - IeroAaron : @myblxckrevenge Già specialmente se la sola tua figura genitoriale, oltre a dirti chiaramente che vuole solo che le… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania organizza La Germania organizza un “concerto Covid” per studiare come si diffonde il contagio TPI Cavalieri, dame e musica: Piacenza Expo riparte con “Armi e Bagagli”

Duecento espositori provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria, per un appuntamento che non deluderà certamente le attese di appassi ...

Un concerto rock per studiare come si diffonde il Covid nei grandi eventi

Non è un Covid party ma poco ci manca. In Germania è stato organizzato un concerto rock in un'arena da 4mila persone per studiare la diffusione del contagio da Sars-CoV2. Un esperimento davvero sui ge ...

Duecento espositori provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Ungheria, per un appuntamento che non deluderà certamente le attese di appassi ...Non è un Covid party ma poco ci manca. In Germania è stato organizzato un concerto rock in un'arena da 4mila persone per studiare la diffusione del contagio da Sars-CoV2. Un esperimento davvero sui ge ...