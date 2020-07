La fatina dei Boschi (alla faccia del popolo) (Di sabato 25 luglio 2020) Questa di Maria Elena è storia vera di una che svacanzò da mane a sera. Ma quella foto parve sì arrogante ch'ella la eliminò seduta stante. Da cui un curioso sbalzo prospettico: la sinistra trista e bacchettona la ripudia, “non è una di noi”, la destra godereccia e libertina la adotta: sì, Maria Elena è proprio una di noi, una della riccanza. Con argomenti inconsistenti, in ambo i sensi di marcia, perché si dà il caso che Maria Elena Boschi faccia parte della compagine di governo – e segnatamente della sinistra moralista – che da quattro mesi abbondanti impone al popolino un paranoico terrore per mezzo di virologi a mano armata: guai a voi, sciagurati, farabutti, sovranisti, trumpiani, bolsonari, dove sta la mascherina, adesso richiudiamo tutto così imparate. E ... Leggi su nicolaporro

Nicola Porro

