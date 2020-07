La fashion blogger Marianna Bonavolontà è la nuova referente dell’associazione per la regione Molise (Di sabato 25 luglio 2020) Continua l’attività di pulizia degli arenili italiani effettuata dall’associazione “Plastic Free ONLUS”: domenica 26 luglio sarà la volta di Termoli. Marianna Bonavolontà, referente dell’associazione per la regione Molise, radunerà gli associati e i volontari del posto presso “Buena Vista Social Club” alle ore 19. Proprio nella bellissima cittadina in provincia di Campobasso il 10 novembre 2019 si è tenuto … L'articolo La fashion blogger Marianna Bonavolontà è la nuova referente dell’associazione per la regione Molise Leggi su dailynews24

