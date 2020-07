La calda estate di Laura Torrisi, diva sexy e solare (Di sabato 25 luglio 2020) 'estate italiana' è ormai il motto delle celebrità, tutte partite alla riscoperta della magia del Belpaese. Non fa eccezione Laura Torrisi che sui social offre ai follower scorci bollenti sulle sue ... Leggi su tgcom24.mediaset

sant_px : RT @CecchiNatalia: La bellezza delle sere d'estate...la luce tiepida, l'aria calda, il canto delle cicale, i vestiti leggeri, il cielo colo… - ziaiaia3 : RT @CecchiNatalia: La bellezza delle sere d'estate...la luce tiepida, l'aria calda, il canto delle cicale, i vestiti leggeri, il cielo colo… - ninfeaselvatica : RT @CecchiNatalia: La bellezza delle sere d'estate...la luce tiepida, l'aria calda, il canto delle cicale, i vestiti leggeri, il cielo colo… - bolsenalake : Repost from @travelbikerss ???? • I T A L Y . . Gita fuori porta verso il Lago di Bolsena, giornata molto calda, ma… - roberto_lamela : ??KooKoo Verde 3 La lunga estate calda del governatore Fontana, tra lotta al virus e l'inchiesta che lambisce la fam… -

Ultime Notizie dalla rete : calda estate

Libertà

Ma senza per questo rinunciare ai suoi piaceri. Approfittare delle ore meno calde e fare esercizio Fare sport in estate può diventare un’impresa titanica, sia al chiuso che all’aperto, ma ci sono dei ...SITUAZIONE - Il fronte freddo in transito sull'Italia centro-settentrionale, foriero di rovesci, temporali e locali grandinate tra la Pianura Padana, l'Appennino settentrionale e l'alto Adriatico, nel ...