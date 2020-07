Kroos rivela: “Bale voleva andarsene la scorsa estate, ma il Real l’ha impedito” (Di sabato 25 luglio 2020) Gareth Bale è sempre più distante da Madrid. Il gallese dalla ripresa del campionato non ha più giocato e durante i festeggiamenti si è tenuto in disparte senza nemmeno elogiare il suo allenatore. I comportamenti tenuti dall'ex Tottenham in panchina hanno infastidito e non poco i tifosi che sui social hanno inveito contro di lui.Kroos: "BALE voleva ANDARE VIA"caption id="attachment 926241" align="alignnone" width="300" Bale Real Madrid (getty images)/captionDurante un'intervista a SkySport Toni Kroos ha parlato delle tensioni tra il giocatore e Zidane: "Non c'è modo di evitare una situazione che a noi infastidisce. Sicuramente non l'hanno comprato per non farlo giocare come sta succedendo adesso. All'inizio lui voleva andarsene la ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Kroos rivela Kroos rivela: “Bale voleva andarsene la scorsa estate, ma il Real l’ha impedito” ItaSportPress Paganini rivela la lista della spesa di Sarri

A sentire Paratici non ci sono dubbi e Sarri resterà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione – ma molti aspettano ancora l’esito della Champions – ma quale Juve avrà per le mani? Se ...

Liga Real Madrid sul tetto di Spagna per la trentaquattresima volta

Courtois si è rivelato maturo dimostrando ai più critici di essere uno ... LIGA REAL MADRID – A centrocampo il trio composto da Kroos Casemiro e Luka Modric non smette di incantare. I professori ...

A sentire Paratici non ci sono dubbi e Sarri resterà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione – ma molti aspettano ancora l’esito della Champions – ma quale Juve avrà per le mani? Se ...Courtois si è rivelato maturo dimostrando ai più critici di essere uno ... LIGA REAL MADRID – A centrocampo il trio composto da Kroos Casemiro e Luka Modric non smette di incantare. I professori ...