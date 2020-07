Koulibaly City, tutto bloccato: ma si può chiudere a 75 milioni (Di sabato 25 luglio 2020) Koulibaly City, tutto bloccato: ma si può chiudere a 75 milioni. Ci proveranno anche Liverpool e Paris Saint-Germain La prima offerta è stata respinta, anche perché i nervi sembrano essere più che tesi. Il Manchester City ci proverà comunque per Kalidou Koulibaly, ormai sempre più lontano dal Napoli. Il giocatore – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – giura fedeltà agli azzurri. Ad ogni modo sul giocatore ci sono anche Liverpool e Paris Saint-Germain, che potrebbero tentare l’assalto nelle prossime settimane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

