Kate Middleton, le mosse per avvicinarsi alla Regina e lasciare indietro Meghan (Di sabato 25 luglio 2020) La vita dei membri della Famiglia Reale Inglese è, sicuramente, caratterizzata da giochi d’astuzia e strategie. A saperlo meglio di ogni altro sono Kate Middleton e Meghan Markle che da sempre sono sottoposte al giudizio della Regina Elisabetta II e, a modo loro, si sono giocate il tutto per tutto per entrare (o uscire) dal suo cerchio di benevolenza. Adesso, con Meghan Markle e Harry lontani da Londra, pare che sia la Middleton a preparare un piano per entrare sempre più nelle grazie della Sovrana. Stando a quanto riportato dal quotidiano online Express, la Duchessa di Cambridge non vede l’ora di tornare a Balmoral. Come mai? Semplice: perché proprio la residenza estiva dei Windsor è stata la cornice dei primi incontri con la ... Leggi su dilei

