Kate Middleton, le foto della scandalosa cugina fanno molto discutere (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Kate Middleton sempre carina, dolce ed elegante, l’opposto della cugina Kate Middleton ha una cugina con la quale condivide soltanto la famiglia e la parentela, e basta. Le due non potrebbero essere più diverse di così. Kate appare sempre in pubblico seria, elegante, limitata, delicata. Non per il ruolo che ricopre, ma proprio perchè lei è così di carattere. La cugina invece è più disinvolta che mai. Se siamo abituati a vedere la Middleton indossare abiti da vecchia zia, la cugina Katrina indossa abiti che lasciano poco all’immaginazione, sensuale e travolgente, è una ballerina di burlesque. Ad ogni modo indossa quella tipologia di ... Leggi su kontrokultura

