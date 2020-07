Karolina Pliskova in costume sui social: “La grande piccola sirena” (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Karolina Pliskova ha successo anche lontano dai campi da tennis. La tennista ceca classe 1992, tra le più in forma negli ultimi anni nel circuito WTA, ha pubblicato sui propri profili social una FOTO in costume. “La grande piccola sirena” si legge nella didascalia. I fan hanno subito riempito di mi piace e commenti lo scatto in bikini della Pliskova. The Big Little Mermaid pic.twitter.com/jdaGBG3A5p — Karolina Pliskova (@KaPliskova) July 24, 2020 Leggi su sportface

Karolina Pliskova ha successo anche lontano dai campi da tennis. La tennista ceca classe 1992, tra le più in forma negli ultimi anni nel circuito WTA, ha pubblicato sui propri profili social una foto ...

Due campionesse Slam; una finalista dell’ultimo Roland Garros; tante top 20 del ranking mondiale attuale. Il prossimo Open di Palermo (WTA) si appresta a essere il migliore della storia, almeno per pa ...

Due campionesse Slam; una finalista dell'ultimo Roland Garros; tante top 20 del ranking mondiale attuale. Il prossimo Open di Palermo (WTA) si appresta a essere il migliore della storia, almeno per pa ...