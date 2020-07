Juventus, Sarri: «Pjanic? Nessun dubbio sulla sua professionalità» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria: le parole del tecnico della Juventus – VIDEO Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria. Queste le parole del tecnico della Juventus sul centrocampista Miralem Pjanic. «Pjanic ha fatto 46 partite quest’anno. Mi sembra si sia visto, forse non l’ha visto nelle ultime due partite. Abbiamo giocato contro due squadre molto fisiche. Ha un piccolo acciacco risolvibile come tutti quelli che hanno fatto 40 partite. Ieri ha fatto la voro specifico. Oggi tornerà in gruppo e vediamo se domani sarà della partita. Non so la situazione di Arthur e non mi interessa, Mire è ... Leggi su calcionews24

