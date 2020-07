Juventus, Sarri non ha fretta: “c’è tempo fino al 2 agosto per vincere lo scudetto. Pjanic? Ha moralità da vendere” (Di sabato 25 luglio 2020) Basterà una vittoria domani contro la Sampdoria all’Allianz Stadium per festeggiare il nono scudetto consecutivo, la Juventus ha fallito il primo match point ma non vuole sprecare il secondo, mettendo la parola fine alla corsa per il titolo. Alessandro Sabattini/Getty ImagesMaurizio Sarri ha chiesto calma e concentrazione alla sua squadra, consapevole che manca davvero pochissimo per centrare il bersaglio: “in tutte le partite vogliamo ottenere il massimo, ora c’è la volontà di andare all’obiettivo senza perdere la testa. Abbiamo tempo fino al 2 agosto per vincere lo scudetto, contro la Samp sarà una possibilità per arrivare al traguardo, perché andarci vicino conta zero. ... Leggi su sportfair

