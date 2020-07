Juventus-Sampdoria, Sarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di sabato 25 luglio 2020) Alle 16:15 di sabato 25 luglio Maurizio Sarri terrà la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sampdoria, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Dopo il passo falso contro l’Udinese per 2-1 alla Dacia Arena, la formazione bianconera ha un altro match point Scudetto per vincere il nono titolo consecutivo in anticipo. Quali saranno le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in conferenza stampa? L’evento sarà trasmesso sui canali social bianconeri e in tv su Sky Sport oltre che in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 16:15. Leggi su sportface

