Juventus-Sampdoria, Sarri: “Dobbiamo trovare la voglia di raggiungere l’obiettivo” (Di domenica 26 luglio 2020) Le dichiarazioni di Sarri alla vigilia di Juventus-Sampdoria: “Gli infortuni? Non è una situazione drammatica”. TORINO – Vigilia di Juventus-Sampdoria alla Continassa con Maurizio Sarri che ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Abbiamo una nuova possibilità per raggiungere l’obiettivo – ha ammesso il tecnico bianconero citato da tuttomercatoweb.com – come ho sempre detto esserci vicini non conta nulla. In questo momento noi stiamo pensando solo al campionato perché non ci stiamo allenando“. “Pjanic in gruppo, situazioni infortuni non drammatica” Sarri si è soffermato anche sugli infortuni: “Pjanic è in gruppo. Nelle ultime sfide abbiamo ... Leggi su newsmondo

juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - AngoloNews2018 : Juventus-Sampdoria oggi domenica 26 luglio, Inter mette pressione ai bianconeri - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ???????? #ANALISITATTICA #JUVESAMP Mancano 2 punti per lo scudetto matematico, e dopo lo scivolone di Udine, la pratica va c… -