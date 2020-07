Juventus-Sampdoria, probabili formazioni e orario tv (Di sabato 25 luglio 2020) Altro match point Scudetto per la Juventus , che domenica sera ospita la Sampdoria . Ai bianconeri servono tre punti per mettere la parola fine alla volata verso il Tricolore: in caso di pareggio o ... Leggi su quotidiano

juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - Sport_Mediaset : #Juve, #Sarri: 'Scudetto? Esserci vicino conta zero'. Il tecnico bianconero in conferenza: 'E' il campionato più di… - clubdoria46 : Verso #JuventusSampdoria: #Ekdal sventola bandiera bianca, #Bonazzoli c'è -