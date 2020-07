Juventus, Bernardeschi cambia agente: cessione imminente? (Di sabato 25 luglio 2020) Cambio di agente in vista per Federico Bernardeschi. Il calciatore, il cui profilo è conteso da vari club, ha lasciato il suo vecchio agente Bozzo. Dietro tale decisione vi è stata la difficoltà dell’avvocato nel gestire una trattativa su più fronti, con Napoli e Milan su tutte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, … L'articolo Leggi su dailynews24

forumJuventus : TS: 'A fine stagione sarà rivoluzione Juventus, a prescindere da quale sarà l'esito di campionato e Champions Leagu… - giusyoni : RT @PaPaganini: Buongiorno e buon week end. La #Juventus sta cercando una 1 punta e vorrebbe inserire #Bernardeschi nell’operazione. 3 i no… - geokawa : RT @PaPaganini: Buongiorno e buon week end. La #Juventus sta cercando una 1 punta e vorrebbe inserire #Bernardeschi nell’operazione. 3 i no… - marco_rogerio_ : @kravotz La Juventus sta cercando una 1 punta e vorrebbe inserire Bernardeschi nell’operazione. 3 i nomi al momento… - PaPaganini : Buongiorno e buon week end. La #Juventus sta cercando una 1 punta e vorrebbe inserire #Bernardeschi nell’operazione… -

Dopo aver perso il primo match point per lo scudetto contro l’Udinese, la Juventus ci riprova questa sera all’Allianz Stadium contro la Sampdoria. Nonostante la pioggia di critiche, alla squadra di Sa ...La Juventus è molto vicina a conquistare ancora una volta lo scudetto, ma ai tifosi non basta più. Infatti, con l’arrivo di Maurizio Sarri ci si aspettava un calcio diverso, ma per via di una rosa mal ...