Juve, troppi gol presi ma non è solo colpa di Sarri. Anche il calcio italiano è cambiato (Di sabato 25 luglio 2020) Critiche, critiche e ancora critiche sulla Juventus di Maurizio Sarri e su Maurizio Sarri. I bianconeri dovevano tornare da Udine con il 9° Scudetto cucito sul petto ma la festa è solo rimandata perché servono 3 punti nelle prossime 3 giornate per chiudere il discorso. La Juventus non riesce a gestire il vantaggio e ha perso 18 punti da situazioni di vantaggio. Grandi critiche alla difesa ma ormai il calcio è cambiato e bisognerebbe parlare di fase difensiva. Qualcosa non va, ma va Anche... Leggi su 90min

Winthor52778560 : @paolorossi1965 @juventusfc Io credo che si prendano troppi gol quando si verificano due ipotesi. 1 Quando si alza,… - pirradario2205 : @paolorossi1965 @juventusfc Io sono convinto che prendiamo troppi gol. Così si vince poco. Oggi gli avversari hanno… - Rocha496 : @EdoardoMecca1 Non è cosi, alcune e specialmente quelle che ci hanno rimontato hanno dimostrato di correre molto pi… - salvatore_am : @animavera14 @CucchiRiccardo Non è la prima volta che la Juve vince il campionato senza meriti .. ricordate ultimo… - oscarvalle1984 : RT @giampdisan: L'allenatore della #Juventus non parla dei rigori come causa dei troppi gol subiti. La #Juve non è il Napoli né la cartones… -