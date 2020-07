Juve Jorginho, la Champions League può convincere il giocatore (Di sabato 25 luglio 2020) Juve Jorginho, la Champions League può convincere il giocatore. L’italo-brasiliano potrebbe essere l’ulteriore rinforzo per Sarri I due hanno un rapporto particolare, lo si era visto già a Napoli. Ora Maurizio Sarri è pronto a riabbracciare il suo regista, ovvero Jorginho. Il giocatore ormai non è più nei piani di Lampard e potrebbe decidere di lasciare il Chelsea in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il calciatore – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – non rientra più nei piani della compagine londinese. L’addio sarà più semplice se nella sfida di domani i blues falliranno la qualificazione ... Leggi su calcionews24

