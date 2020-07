Jorginho Juventus, blitz bianconero: Paratici prepara l’offerta monstre (Di sabato 25 luglio 2020) Jorginho Juventus – La Juventus fa sul serio per Jorginho. Secondo quanto rivelato da TMW, infatti, il centrocampista brasiliano è in cima alle preferenze di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli. I bianconeri stanno cercando di trovare l’accordo con il Chelsea: impresa non semplice, dal momento che i Blues valutano il proprio mediano circa 60 milioni di euro. Paratici sta provando a limitare la parte cash attraverso l’inserimento di qualche contropartita: nelle scorse ore si è fatto il nome di Ramsey. Jorginho Juventus, le ultimissime sull’italo brasiliano La trattativa si preannuncia in salita, e potrebbe sbloccarsi qualora i bianconeri dovessero fare un paio di cessioni importanti: ... Leggi su juvedipendenza

