Jazz e tradizioni locali, post-covid nel segno della cultura a S. Martino Valle Caudina (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Un connubio tra Jazz e tradizioni locali, il filo conduttore la storica via Francigena. Un evento svoltosi a S. Martino V.C. – in un noto locale del posto – che ha visto come protagonisti i musicisti Ettore Patrevita, Simone Ielardi e Carlo Corso. Presente anche il poeta e fotografo Luca Vernacchi. L’evento, organizzato da Francesco Navarra – da sempre addentrato nel mondo artistico napoletano e forte di numerose amicizie storiche come quelle di Marco Messina dei 99 Posse – e dal giornalista Valerio Pisaniello, ha visto la presenza anche dell’assessore alla cultura del Comune di ... Leggi su anteprima24

Un duo insolito: voce e trombone. Gli stessi protagonisti si presentano definendosi «spericolati». Propongono brani originali ma anche musiche prese in prestito dalla tradizione jazz, brasiliana, spir ...

"Fuori Musica": quattro appuntamenti con la musica etnica e il jazz a Mestre

Un programma che esplora le diverse anime del jazz e della musica etnica con la presenza di affermati gruppi della scena nazionale e locale. Quattro appuntamenti, tra il 28 luglio e il 4 settembre, ca ...

