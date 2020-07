Iva e Irpef: il governo punta alla complicazione fiscale (Di sabato 25 luglio 2020) Nei giorni scorsi, cogliendo al balzo l’occasione delle grandi polemiche per la mancata proroga dei versamenti dei saldi e primi acconti delle imposte sul reddito delle piccole imprese e delle partite Iva, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha reso pubblica l’idea varare una riforma che consenta, a una parte di quei contribuenti, di determinare il reddito di impresa sulla base di un principio di cassa “puro”, tale per cui il reddito venga ad essere nella sostanza il cash flow del periodo, senza ammortamenti e altre poste rettificative dell’imponibilità e della deducibilità di entrate e uscite finanziarie. Una semplificazione oggettiva ed evidente, rispetto alle attuali modalità di calcolo della base imponibile, specie sul lato delle uscite, oggi caratterizzate da una estrema fantasia del legislatore ... Leggi su nicolaporro

