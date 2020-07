Italia-Libia, il 'rifinanziamento della vergogna' agli stupratori spacciati da guardie (Di sabato 25 luglio 2020) La politica va in vacanza. Dopo aver dato il via libera, in Parlamento, al 'rifinanziamento della vergogna': quello alla cosiddetta Guardia costiera libica, un coacervo di trafficanti di esseri umani ... Leggi su globalist

ilfoglio_it : La Libia, i migranti, il Covid. Per Minniti “ci vuole una nuova legge sull’immigrazione e un memorandum con la Libi… - repubblica : In piazza per i migranti, Valeria Parrella: 'L'Italia finanzia le torture perpetrate in Libia. Io non ci sto' [di C… - GrimoldiPaolo : Qualcuno ha capito perché l'Italia chiude al Montenegro (600.000 abitanti) ma tiene le frontiere aperte con l'Alger… - OverlookHotel71 : @MarioFi00560885 @Ire_Lica Secondo me dovresti provare a fare la vita dell'immigrato clandestino. Non devi neppure… - Antonio69187951 : Ma questi se li sognano di notte? Tutti gli africani corrono in Libia per farsi torturare e essere spediti in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Libia In piazza per i migranti, Valeria Parrella: "L'Italia finanzia le torture perpetrate in Libia. Io non ci sto" la Repubblica Libia: Conte e Erdogan, 'dialogo per soluzione politica'

(ANSA) - ISTANBUL, 25 LUG - Il premier Giuseppe Conte ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro del colloquio, riferisce la presidenza di Ankar ...

Alarm Phone: "Persi contatti con imbarcazione in zona Sar italiana"

Non si sa ancora se sono stati soccorsi i 56 migranti a bordo di una barca, in fuga dalla Libia, che ieri avava lanciato una richiesta di aiuto al centralino Alarm Phone. "I contatti si sono persi ver ...

