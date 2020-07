Istruzione, La Chiesa Fornirà Spazi per La Scuola (Di sabato 25 luglio 2020) A Milano la Chiesa fornirà Spazi per la Scuola. Un accordo che permetterà agli istituti scolastici di garantire la possibilità di fare lezione in presenza a tutti gli studenti. La Diocesi di Milano ha pubblicato la notizia e la bozza dell’accordo presso il proprio sito web. Saranno le scuole a prendersi carico della pulizia degli Spazi concessi e la Chiesa si occuperà di pagare l’IMU. Per quanto riguarda l’assegnazione degli Spazi, le scuole paritarie cattoliche avranno la precedenza. Leggi su youreduaction

