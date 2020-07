Ira conto le “risorse” che vogliono più di 35 euro al giorno, ma sono gli N.W.A: “Andate in Olanda” (Di sabato 25 luglio 2020) Tocca di tanto in tanto smentire alcune immagini che spuntano sui social, in cui personaggi famosi vengono spacciati ad esempio per clandestini che si trovano in Italia, come avvenuto in questo caso con gli N.W.A. Una situazione del tutto simile rispetto a quella che abbiamo registrato con Snoop Dogg pochi giorni fa, che testimonia un trend preoccupante nel nostro Paese. Sempre più persone, infatti, si lasciano andare a commenti sui social senza approfondire una notizie ed una banale immagine come quella che trovate ad inizio articolo. I commenti di chi confonde le “risorse” con gli N.W.A Per chi non lo sapesse, gli N.W.A nascono dall’acronimo di Niggaz Wit Attitudes è fanno parte di un famosissimo gruppo musicale hip hop statunitense. Le principali fonti disponibili in rete, non a caso, non faticano a definirli “uno tra i più ... Leggi su bufale

clikservernet : Ira conto le “risorse” che vogliono più di 35 euro al giorno, ma sono gli N.W.A: “Andate in Olanda” - Noovyis : (Ira conto le “risorse” che vogliono più di 35 euro al giorno, ma sono gli N.W.A: “Andate in Olanda”) Playhitmusic… - rora_mu : @brunoamerican1 @FakeProBanjo @aboubakar_soum Aboubacar è un sindacalista dei lavoratori della filiera agricola , i… - SomaroSiculo : @TwittGiorgio Poveri sovranisti senza L'ira, mi spiace ma stavolta non vi rimane che arrampicarvi sugli specchi, fa… - Ale011014 : @_Error_404_ @sognandoilmare_ Se hai avuto sfortuna è un altro conto. Io ho avuto iPhone 5 per 3 anni e ira ho iPhone 6s da ben 2 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ira conto Ira conto le “risorse” che vogliono più di 35 euro al giorno, ma sono gli N.W.A: “Andate in Olanda” Bufale.net Aedes Siiq, completato l’aumento da € 10 mln riservato ad Augusto

Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa (cfr. comunicati stampa del24 aprile 2020, del 13maggio 2020e del 18 giugno 2020), Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) rende noto che Augusto S.p ...

Pagamento in contanti, per gli stranieri il tetto resta 15.000 euro

Per gli stranieri che spendono in Italia non vi è limite al pagamento in contanti. O meglio, esiste un tetto che resta fissato a 15.000 euro. Due pesi e due misure. Da una parte i cittadini italiani c ...

Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa (cfr. comunicati stampa del24 aprile 2020, del 13maggio 2020e del 18 giugno 2020), Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes” o la “Società”) rende noto che Augusto S.p ...Per gli stranieri che spendono in Italia non vi è limite al pagamento in contanti. O meglio, esiste un tetto che resta fissato a 15.000 euro. Due pesi e due misure. Da una parte i cittadini italiani c ...