Investito e ucciso dal furgone nel cortile dell'hotel (Di sabato 25 luglio 2020) È morto ieri dopo sette giorni di coma, nella rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove era ricoverato dal 17 luglio, il 58enne di , Cosimo Molendini , Investito da un pick-up ... Leggi su leggo

Izumi_Sen1 : Non avete idea nel corso degli anni quante malanove ho lanciato alle persone che mi hanno investito (e nella maggio… - ehydemetria : @renegavde Io studio i lupi quindi ogni volta che vado per le fresche frasche spesso troviamo resti di animali pred… - kikaxii : Tre anni per la cocainomane che 5 anni fa ha investito e ucciso mia cucina 15enne sulle strisce pedonali, mentre an… - News_24it : TERRACINA - Travolto e ucciso mentre era in bicicletta, Borgo Hermada in lutto per Bruno Guerra. È morto al San Cam… - DanielaColi2 : Sui giornali 'tory' brit oggi le notizie sono Trump che accusa il principe Andrew per Epstein e news che un cittad… -