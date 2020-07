Inter, Marotta: “Messi? Fantacalcio. Sul calendario siamo stati penalizzati” (Di sabato 25 luglio 2020) “Messi all’Inter? Parliamo di Fantacalcio, non è un obiettivo. Lui è concentrato nel proseguire la sua vita sportiva col Barcellona. Calendari? siamo stati penalizzati. Era difficile coniugare le varie esigenze. Ma anche i dettagli fanno la differenza”. Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, nel pre partita del match contro il Genoa a proposito delle notizie che legano il futuro di Messi all’Inter e della polemica legata ai calendari. L’Inter va a caccia di punti per agganciare il secondo posto: “C’è stata una crescita costante del progetto e dei risultati sportivi in un’annata che non è stata ancora conclusa. siamo ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - InterMagazine2 : INTER - Marotta: 'Messi è fantacalcio, non è un nostro obiettivo' - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Marotta è chiaro: 'Messi all'Inter? Parliamo di Fantacalcio' ?? - jrbasket2015 : RT @marifcinter: Marotta rischia di far venire un infarto ai tifosi dell'Inter. 'Spegnere l'entusiasmo per Messi all'Inter?' 'No, l'entusi… - jonathan_savero : RT @marifcinter: Marotta rischia di far venire un infarto ai tifosi dell'Inter. 'Spegnere l'entusiasmo per Messi all'Inter?' 'No, l'entusi… -