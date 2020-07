Inter, Marotta ‘difende’ Conte: “siamo stati penalizzati in questo finale di stagione. Messi? Ecco cosa posso dire” (Di sabato 25 luglio 2020) Obiettivo secondo posto per l’Inter, i nerazzurri hanno intenzione di chiudere alle spalle della Juventus questo campionato anomalo, per presentarsi al meglio in vista della sfida di Europa League contro il Getafe. Emilio Andreoli/Getty ImagesI passi avanti rispetto all’anno scorso sono stati compiuti per Beppe Marotta, che è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della condizione della squadra e del problema calendario: “siamo cresciuti costantemente durante la stagione, ma è ancora presto per il consuntivo. Siamo migliorati e siamo Contenti, ma non ci acContentiamo. Il calendario? In Lega ero presente durante la programmazione del finale di stagione, siamo ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : La famiglia #Messi sbarca a Milano ad agosto! Gli interisti sognano, ma #Marotta... - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Marotta è chiaro: 'Messi all'Inter? Parliamo di Fantacalcio' ?? - chiaraaa_12 : Kulusevski è dell’Inter,ora Paratici è nei guai facendo incazzare Marotta?? - 8cycling : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Marotta e la polemica calendari: 'Ero presente. Noi penalizzati, è un dato concreto' - zazoomblog : Messi-Inter Marotta glissa: È fantacalcio non è un nostro obiettivo - #Messi-Inter #Marotta #glissa: -