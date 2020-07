Inter, lo United non prolungherà il prestito di Sanchez: pronta la replica nerazzurra (Di sabato 25 luglio 2020) Il Manchester United, detentore del cartellino di Alexis Sanchez, lo ha detto chiaro e tondo: per il cileno non ci sarà alcun prolungamento del prestito all’Inter. Messaggio recepito dalla dirigenza nerazzurra direttamente dalle parole dei manager inglesi durante un summit andato in scena giovedì scorso. Per continuare a vedere il Niño Maravilla a San Siro … L'articolo Inter, lo United non prolungherà il prestito di Sanchez: pronta la replica nerazzurra Leggi su dailynews24

