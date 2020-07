Inter, Gagliardini squalificato: salta la sfida con il Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Roberto Gagliardini salterà la sfida contro il Napoli per squalifica: fatale l’ammonizione rimediata contro il Genoa Brutte notizie per l’Inter in vista della prossima sfida contro il Napoli, in programma martedì 28 luglio allo stadio San Siro e valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A. Roberto Gagliardini non sarà della partita a causa dell’ammonizione rimediata con il Genoa. Il centrocampista nerazzurro era diffidato e dovrà scontare un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MatteoBarzaghi : Inter con Skriniar, Ranocchia e Godin in difesa. A centrocampo Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi a centrocampo.… - Inter : ?? | FINALE Triplice fischio a Ferrara: partita mai in discussione, la nostra corsa prosegue! ?????? #SpalInter 0?-… - Inter : ???? | GAGLIAAAAAAAA!!! 73' - Poker nerazzurro!!! Perfetto assist di Young per #Gagliardini che deve soltanto appogg… - gxallavichx : RT @gibzayn: Gagliardini salta Inter Napoli - fasulo_antonio : Gagliardini ammonito entra in diffida e salta Inter-Napoli #GenoaInter -