Inter, Conte: “Europa League senza Sanchez? Il club risolva la situazione” (Di sabato 25 luglio 2020) Vittoria netta e meritata per l'Inter di Antonio Conte, che si riporta al secondo posto in classifica battendo 3-0 il Genoa al "Ferraris" nel match valido per la 36^ giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico nerazzurro nelle Interviste post-partita:Vista nei numeri (76 punti in classifica - miglior risultato dal 2010/11 - miglior difesa e secondo miglior attacco) la stagione e il secondo posto dell'Inter non sono così male, vero? "Non so perché ma nell'ultimo periodo si è sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo vuoto. Ci sono dei numeri, però, che parlano chiaro e confortano. Questi ragazzi stanno facendo cose buonissime. Sicuramente si può e si deve migliorare, ma al tempo stesso devo fare i complimenti al gruppo perché sta facendo bene. ... Leggi su itasportpress

