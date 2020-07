Inseguimento individuale, Milan è il nuovo campione d'Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Filippo Ganna, che della specialità è il campione del Mondo in carica (titolo suo per 4 volte), non era in gara. Ma il fatto che il 19enne Jonathan Milan abbia vinto il titolo italiano dell’inseguimen ...Tornare a gareggiare dopo mesi di sofferenza è forse il regalo più bello che Davide Plebani potesse desiderare per il proprio compleanno. Il 24enne di Sarnico ha ricevuto però un ulteriore dono e nel ...