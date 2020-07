INNAMORARSI DI ODISSEO, EROE MIGRANTE (Di sabato 25 luglio 2020) Il regista Anfuso, “Dalla voglia di viaggi, avventure, furbizie e battaglie della giovinezza, il naufrago Ulisse approda, nella maturità, a un desiderio di pace, giustizia e prosperità familiare. Un percorso anche esistenziale. E il pubblico applaude”. Stasera il debutto. A grande richiesta possibile acquistare su pianta anche nel Botteghino delle Gole. Otto repliche a settimana fino al 23 agosto. La sinergia tra imprese ed enti, gli spettacoli in sicurezza e il sentiero del cuncutriglio “Un naufrago va accolto e soccorso sempre, per legge umana e divina”. Come avvenuto nelle rappresentazioni della scorsa estate, nell’anteprima dell’edizione 2020 dell’Odissea di Omero nelle Gole dell’Alcantara, quando Alcinoo, re dei Feaci, ha pronunciato questa frase, ... Leggi su laprimapagina

