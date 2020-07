Inferno sulla Pontina: un incendio blocca il traffico, lunghe file (FOTO e VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) Un incendio devastante sta interessando via Pontina, al chilometro 36, all’altezza dell’uscita di via Strampelli. Le fiamme lambiscono la strada, rallentando il passaggio delle auto. Si sono giù formate lunghe file a partire da Pomezia in direzione Latina, in quanto si può procedere solo in carreggiata interna. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Pomezia, la Protezione Civile Noal, CT Rondine di Aprilia ed Echo di Torvaianica. L’incendio è vastissimo, in quanto il vento sta alimentando le fiamme, che stanno bruciando a velocità elevata la vegetazione. Il fumo e le fiamme si vedono sia da Pomezia che da Aprilia, in quanto l’incendio si è sviluppato su un’area molto estesa. See image gallery at ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sono quasi 4 giorni che i pompieri lottano contro un vasto incendio nell’area boschiva nei pressi di Corinto, nel sud-ovest della Grecia. «Alcuni focolai sono ancora attivi. Agios Konstantinos, Galat ...

Palio Piazza Armerina. “Al mio segnale, scatenate l’inferno” (quello economico finanziario)

Vi ricordate il film “Il Gladiatore”? Bene, al segnale del protagonista Russell Crowe, l’armata a suo seguito avanza senza indugio. Anche all’interno dell’amministrazione Cammarata abbiamo un Russell ...

