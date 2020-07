Inchiesta test sierologici, perché Diasorin sospende sperimentazioni cliniche in Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Diasorin, azienda Italiana specializzata nella diagnostica biomolecolare, ha annunciato lo stop a tutte le attività di sperimentazione clinica con enti pubblici in Italia. Stop delle attività di sperimentazione in Italia L’annuncio è giunto a qualche ora dalla notizia dell’Inchiesta “da parte della procura della Repubblica di Pavia”, spiega la società in una nota, “con la quale si ipotizzano anomalie procedimentali con riguardo all’accordo di validazione dei test anti Sars-CoV-2 stipulato con l’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia”. “Pur ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato, e ricordando che sulla questione si è di recente espresso il Consiglio di Stato, con conferma in ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : L'INCHIESTA SUI TEST SIEROLOGICI Sullo sfondo c’è la politica regionale e una particolare attenzione degli investi… - pfmajorino : Che macello in Lombardia. Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matt… - Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Diasorin sospende tutte le sperimentazioni cliniche in Italia dopo l’inchiesta sui test Covid [aggiornamento delle 20:35] h… - Notiziedi_it : Diasorin sospende tutte le sperimentazioni cliniche in Italia dopo l’inchiesta sui test Covid -