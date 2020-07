"In questa famiglia sono delle vipere". Ma ora Harry e Meghan smentiscono la ricostruzione del libro - (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Rossi Harry e Meghan fanno sapere attraverso un portavoce di non aver mai rilasciato alcuna intervista per la stesura di Finding Freedom, la biografia che si preannuncia una bomba mediatica per la royal family La saga dei Sussex si arricchisce di un nuovo colpo di scena. In queste ore, infatti, tutti i tabloid stanno dedicando ampio spazio alle nuove dichiarazioni di Harry e Meghan, i quali si sarebbero dissociati con fermezza dalla realizzazione e dai contenuti della biografia “Finding Freedom”. Un libro che potrebbe dar vita a un nuovo scandalo nella royal family, un polverone di cui la regina Elisabetta proprio non ha bisogno, soprattutto dopo la tragica vicenda che ha coinvolto il principe Andrea. Il portavoce della coppia ha spiegato: “Il duca e la duchessa ... Leggi su ilgiornale

davidealgebris : Ultimi 10anni Italia ha aumentato debito di €600 miliardi. Perdiamo €5 miliardi al mese. ~€83 al mese / €1000 annu… - rubio_chef : “Mia cara sorella, Carlo sarà per sempre nel cuore di tutti noi e anche la tua famiglia ci sarà, perché insieme a n… - gigi00379219 : RT @ValentinaFant18: Una famiglia per questa piccola ???????? - Carmela_oltre : RT @MPSkino: Constato (con gioia) l'arrivo di tanti nuovi utenti che vogliono partecipare a #facciamorete per entrare in questa nostra fami… - de_mico : RT @MunaronLuisella: . RICORDATE ARTÙ? USCITO DAL CANILE E ANDATO IN STALLO PRESSO UNA VOLONTARIA... BEH QUESTA MATTINA LA VOLONTARIA CI HA… -