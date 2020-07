In Portogallo hanno inventato la mascherina che 'disattiva il virus' (Di sabato 25 luglio 2020) In Portogallo, dove si sono registrati 263 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, è stata lanciata una nuova mascherina, denominata MOxAd-Tech, in grado di neutralizzare il virus. In tessuto e ... Leggi su globalist

rossella266 : RT @globalistIT: - globalistIT : - MaurizioZuccon : @normalatosca Austria, Belgio, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta, Polonia, Slovacchi… - StefaniaNonno : RT @thebrightside0: @aboubakar_soum @bravimabasta @BeppeSala In Portogallo, ad esempio, lo hanno già fatto da tempo! - thebrightside0 : @aboubakar_soum @bravimabasta @BeppeSala In Portogallo, ad esempio, lo hanno già fatto da tempo! -