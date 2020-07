In negozio senza mascherine: prime multe da mille euro in Campania. E le altre Regioni? (Di sabato 25 luglio 2020) Stamattina, a Salerno, sono fioccate le prime multe effetto della nuova ordinanza di De Luca. Ma gli altri governatori non lo seguono Leggi su corriere

makkox : che cavolo di modo di comunicare senza un filo di saggezza, soprattutto la slide. tra un po' entrare in un negozio… - matteosalvinimi : il Regno Unito ad esempio ha dato da 10.000 a 25.000 sterline a fondo perduto ad ogni negozio, impresa, ristorante… - matteodellaglio : @EugenioCardi Ovvio che sì. Sentita proprio stamattina,in fila alla cassa di un negozio:'Tutti questi immigrati lib… - Corriere : In negozio senza mascherine: prime multe da mille euro in Campania. E le altre Regioni? - chaengnal : questi video mi mettono la stessa sensazione di disagio addosso di quando esci da un negozio senza aver comprato ni… -

Ultime Notizie dalla rete : negozio senza Cagliari, vendevano gioielli e preziosi ma senza licenza: multato un negozio alla Corte del Sole Casteddu Online Senza mascherine al chiuso, prime multe da mille euro a Salerno

Elevate già oggi le prime tre multe da mille euro per il mancato utilizzo delle mascherine al chiuso. Sanzioni applicate dopo l’ordinanza firmata ieri sera dal governatore Vincenzo De Luca. Stamattina ...

Casentino, “Ripresa lenta ma costante. Non abbassiamo la guardia e sosteniamo le imprese”

Il terziario casentinese cerca di reagire alla crisi scatenata dalla pandemia. Tra i primi settori a ritrovare un po’ di energia c’è la ristorazione, complice l’estate che invita le famiglie ad uscire ...

