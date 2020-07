In Lombardia secondo giorno senza decessi (Di sabato 25 luglio 2020) Il report di sabato 25 luglio fornito dalla Regione: i positivi tornano a salire ma si svuotano le terapie intensive. Altri diecimila tamponi, Milano città registra +12 Leggi su corriere

